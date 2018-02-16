Жириновский призвал ЦИК отменить регистрацию Грудинина

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Баллотирующийся в президенты от партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Центризбирком должен отменить регистрацию кандидата от КПРФ Павла Грудинина.
По его мнению, Грудинин не предоставил справку о закрытии зарубежных счетов.
"Когда у меня обнаружили неточность в моих документах, у меня отменили регистрацию. А чего нам здесь голову морочат? Раз нет справки о закрытии, значит, ложная информация", — заявил Жириновский, тут же предположив, что регистрацию Грудинина ЦИК не отменит.
Лидер ЛДПР также считает, что Центризбирком не лишает Грудинина статуса кандидата из-за "угроз" главы партии КПРФ Геннадия Зюганова.
Ранее сообщалось, что Грудинин не предоставил в ЦИК документы, подтверждающие закрытие его счетов в Австрии и Швейцарии. В КПРФ заявили, что эти данные направили в ФНС, которая, в свою очередь, должна была известить комиссию. В ЦИК 12 февраля ответили, что до сих пор нет информации о закрытии счетов Грудинина.
В ФНС по городу Видное Московской области опровергли заявление Грудинина о том, что инспекция обрабатывала его документы в течение пяти дней и что он передал подтверждение закрытия счетов 1-2 февраля.
Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко назвал заявления ФНС об иностранных счетах Грудинина не соответствующими действительности, заявив 14 февраля, что "все счета уже закрыты, и закрыты в срок". Он отметил, что о состоянии австрийских счетов (закрыты 28 декабря) налоговую уведомили пятого января, а швейцарских (закрыты пятого января) — второго февраля.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания началась 18 декабря прошлого года. За главный политический пост страны будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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