ЛДПР сформировала кабинет министров на случай победы на выборах-2018

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Партия ЛДПР составила список из 53 человек, которые могли бы войти в состав правительства в случае победы кандидата от партии на выборах главы государства, заявил в пятницу на пресс-конференции председатель партии и ее кандидат в президенты Владимир Жириновский.

"У нас есть свой кабинет правительства — 53 человека. В понедельник мы его представим в центральном аппарате ЛДПР. То есть мы не просто парламентская партия, не просто депутатский корпус — мы в состоянии занять места в тех кабинетах, где сегодня сидят другие министры", — подчеркнул Жириновский.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").