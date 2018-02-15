ЦИК в четверг начинает формировать участковые избиркомы за рубежом

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Формирование избиркомов для выборов президента России на зарубежных участках начинается в четверг, сообщил РИА Новости член ЦИК Василий Лихачев, курирующий международное взаимодействие.
В четверг в Центризбиркоме состоялось совещание с представителями российских дипломатических учреждений, которые будут отвечать за организацию выборов президента на зарубежных участках в странах СНГ, Балтии, в Абхазии, Южной Осетии, Израиле, а также скандинавских странах — Финляндии, Швеции и Норвегии. В совещании приняли участие около 50 человек, в том числе послы России в Казахстане, Молдавии и Абхазии, руководители генеральных консульств и другие сотрудники МИД.
"Мы вместе с МИД, в тандеме проделали реальную организационную работу. С сегодняшнего дня начинается период формирования участковых избирательных комиссий, прямая ответственность за этот процесс лежит на руководителях российских загранучреждений. Поэтому это мероприятие случилось кстати, со всех точек зрения", — сказал Лихачев.
Он отметил, что в Центризбиркоме уже сложилась хорошая традиция работы с МИД, в том числе "когда люди приезжают из полевых, что называется, условий и знают политическую, юридическую, фактическую конкретику не на словах, а на деле".
Участники совещания получили материалы, в которых отражены последние новации российского избирательного законодательства, и разъяснения о предстоящих выборах, а также "ответы на десятки вопросов, которые они перед нами ставили", уточнил представитель ЦИК.
"Безусловно, эту практику надо будет распространять и на другие федеральные кампании, в частности 2021 года — там уже будут выборы в Государственную думу восьмого созыва", — добавил собеседник агентства.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. По последним данным ЦИК, уже образованы 385 избирательных участков в 144 странах мира. Там смогут проголосовать россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов. Такие участки создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений.
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