В МИД рассказали, как будут проводиться выборы президента России за рубежом

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг рассказала о том, как будут проводиться выборы президента России за рубежом, а также о количестве зарегистрированных избирателей.

"По информации на 1 января наибольшее количество избирателей зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч человек, Молдавии — 189 тысяч, Израиле — 146 тысяч, Эстонии — 114 тысяч, США — 104 тысячи, Абхазии — 89 тысяч, Украине — 74 тысячи, Казахстане — 73 тысячи, Белоруссии — 67 тысяч, Латвии — 63 тысячи", — сообщила Захарова в ходе брифинга, назвав страны с наибольшим числом избирателей на данный момент.

Она отметила, что в страны с большим количеством избирателей планируется направить в помощь дополнительно сотрудников центрального аппарата МИД.

Захарова пояснила, когда будет организовано голосование в мусульманских странах с учетом того, что 18 марта, когда должны состояться выборы президента России, является там рабочим днем.

"Чтобы избиратели имели возможность реализовать свое конституционное право в этих странах, голосование проводится в ближайший выходной день и, как правило, это пятница, 16 марта", — сообщила Захарова.

Для определенных категорий граждан, кто не сможет проголосовать в день выборов, планируется организация досрочных выездных голосований, отметила официальный представитель министерства.

Она также коснулась и проведения выборов в тех местах, где условия голосования ухудшились.

В Латвии и Эстонии, где власти не разрешили увеличить число избирательных участков и провести выездные голосования, сообщила Захарова, голосование на участках будет проводиться в течение двух дней — 17 и 18 марта. Для жителей консульского округа Сан-Франциско, где было закрыто российское генконсульство, планируются выездные, досрочные голосования.

"Всего по состоянию на 14 февраля загранучреждениями МИД РФ создано 378 избирательных участков в 145 странах мира", — подытожила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.