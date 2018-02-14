Политолог: места на выборах распределятся в соответствии с опросом ВЦИОМ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Распределение мест между кандидатами на президентских выборах в России 18 марта будет соответствовать результатам опроса ВЦИОМ, которые были обнародованы в среду, считает политолог, профессор НИУ "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ранее сообщил данные последнего предвыборного опроса. Согласно результатам исследования, за Владимира Путина намерены проголосовать 71,5% от всех опрошенных, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 7,3%, а за кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского — 5,5%. Желание отдать свой голос Ксении Собчак высказали 1% участников опроса, претенденту от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому — 0,8%, Сергею Бабурину — 0,5%. За Бориса Титова готовы проголосовать 0,2% потенциальных избирателей, за кандидата от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина — 0,1%, указал Федоров.

"Распределение мест будет таким же", — сказал РИА Новости Матвейчев, отвечая на вопрос, будет ли распределение мест в результате выборов соответствовать итогам данного опроса.

По мнению эксперта, на выборах Грудинин "оторвется" от Жириновского еще больше, потому что "левые взгляды" более популярны в России, чем взгляды Жириновского. Кроме того, указал Матвейчев, Грудинин моложе Жириновского. "Все понимают, что Жириновский — это человек весьма пожилой, что, конечно, он президентом никогда не будет и не может быть, поэтому за него как за президента будут голосовать меньше, чем за ЛДПР в Государственную думу. А за Грудинина… какие-то люди могут в него еще верить и считать, что можно за него именно как за президента голосовать", — объяснил свою позицию политолог.

Однако Грудинин еще не добрал до рейтинга КПРФ, отметил Матвейчев. Эксперт пояснил, что некоторые люди не доверяют кандидату от КПРФ, так как считают, что их коммунистическим убеждениям никак не соответствует то, что "олигарх, миллиардер со счетами за границей" будет нести "идеалы" коммунизма и вести политику, "направленную на улучшение жизни простых людей".

"Грудинин будет на втором месте, он обгонит Жириновского, если еще каких-то чудес не случится, если у него еще 100 счетов и 100 домов не найдут за границей", — выразил свое мнение политолог.

При этом, эксперт убежден, что Явлинский наберет меньше, чем Собчак, потому что кандидат от партии "Яблоко" "воплощает собой старость либералов". "Плюс он человек, который многократно, что называется, уже ходил на выборы, от него уже никто ничего не ждет особого. А Собчак — это молодая фигура, она заводит молодежь… Она новая фигура, с новыми форматами, с более активной, яркой кампанией, она, конечно, его опередит", — заключил Матвейчев.

Респондентам в ходе исследования ВИЦОМ предлагалось ответить на вопрос: "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ". Результаты представлены по состоянию на 9-11 февраля.

Исследование проводится каждый день, в течение дня опрашивается тысяча респондентов. Как объяснял Федоров, представленные данные получены в результате опроса в течение сразу нескольких дней, по разным случаям от двух до пяти дней, то есть выборка варьирует от 2 до 5 тысяч респондентов и погрешность снижается вместе с ростом выборки — от 1,8% в случае трех дней до 3,2% в случае одного дня.

Опрос проводился в формате телефонного интервью населения РФ в возрасте от 18 лет. Данные получены в результате инициативного всероссийского опроса "ВЦИОМ-спутник", было охвачено 80 регионов. Подробные данные об исследовании можно посмотреть на сайте ВЦИОМ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").