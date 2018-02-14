Президент России должен избираться на пять лет, считает Жириновский

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России должен избираться на один пятилетний срок без возможности переизбрания, считает лидер ЛДПР, кандидат в президенты Владимир Жириновский.

"Поправка в Конституцию — это тоже наше ноу-хау, один срок на пять лет. Не два срока подряд, а один срок. Он честно отработает и уйдет в отставку", — сказал Жириновский.

Политик также считает неправильным территориальное деление России по национальному признаку. По его мнению, вся территория страны должна делиться на 30 губерний с населением по 5 миллионов человек.

Как полагает Жириновский, в России должно быть минимум две крупные партии, которые будут составлять коалиционное правительство и от которых будут выдвигаться несколько сильных кандидатов в президенты.