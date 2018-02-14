ВЦИОМ оценил информированность россиян о выборах президента в 93%

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщает, что информированность россиян о предстоящих выборах президента приближается к максимально возможному показателю и составляет 93%, при этом уровень гражданского участия составляет 80,4%.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
По данным исследования на 10-11 февраля, которое имеется в распоряжении РИА Новости, информированность граждан о выборах приближается к максимально возможному показателю — 93% респондентов знают, что голосование должно пройти в марте 2018 года, 3% — давали правильный ответ без уточнения месяца, неправильный ответ давали 2%, "слышу впервые и затруднялись ответить" — 2%. Участникам опроса задавали вопрос: "знаете ли вы, когда состоятся следующие выборы президента РФ? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год (открытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, индекс в пунктах)".
Уровень гражданского участия на 9-11 февраля составляет 80,4% — такое количество респондентов ответило утвердительно на вопрос: "примите ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)", 6,9% опрошенных заявили, что не примут участие в выборах, 1,8% — затруднились ответить и 10,9% — сказали, что пока не определились.
Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в 2017-2018 году. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки – по 600 респондентов каждый день в 2017 году и по 1000 человек каждый день в 2018 году.
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% (для выборки объемом 1800 человек) и 1,8% (для выборки объемом 3000 человек). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. Полные данные опроса можно посмотреть на сайте ВЦИОМ.
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