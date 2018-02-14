Первые дебаты на федеральном ТВ пройдут 28 февраля, на радио - 26 февраля

Во время жеребьевки в Центральной избирательной комиссии по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. Архивное фото

Во время жеребьевки в Центральной избирательной комиссии по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Первые теледебаты кандидатов в президенты РФ пройдут 28 февраля на Первом канале, на радио дебаты стартуют 26 февраля на Радио России, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

На заседании в среду Центризбирком утвердил график распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени на федеральных каналах и радиостанциях.

"Дебаты у нас начинаются на каналах в неделю, которая после Дня защитника Отечества начинается. Первые дебаты у нас идут 28 февраля на Первом канале, по графику на радио то же самое: например, на Радио России первые дебаты 26 февраля, на Вести ФМ — 28 февраля", — сказала Гришина на заседании ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта.