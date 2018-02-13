В ЦИК рассказали о распределении бесплатного эфирного времени в регионах

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бесплатное эфирное время для агитации на выборах президента России предоставляют 338 региональных телеканалов и 280 радиостанций, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"17 февраля начинается новый этап в избирательной кампании — это этап проведения зарегистрированными кандидатами на должность президента РФ предвыборной агитации в СМИ", — напомнила Памфилова во вторник в ходе жеребьёвки по распределению бесплатного эфирного времени для агитации.

Она уточнила, что закон гарантирует зарегистрированным кандидатам возможность использования на безвозмездной основе эфира на общероссийских и региональных теле- и радиоканалах. Центризбирком во вторник провел жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени на федеральных каналах.

"В регионах в эти же дни проводят распределение бесплатного эфирного времени на 338 телевизионных и 280 радиоканалах наши коллеги, избирательные комиссии субъектов РФ", — сказала Памфилова.

Среди федеральных каналов бесплатный эфир предоставляют Первый канал, ВГТРК (на двух телеканалах — Россия 1 и Россия 24, и трёх радиоканалах — Маяк, Радио России и Вести ФМ), ТВ Центр и Общественное телевидение России. Глава ЦИК напомнила, что на каждом из каналов каждому кандидату гарантируется по одному часу эфирного времени.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.