Доверенные лица Путина смогут участвовать в дебатах на региональных каналах

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Доверенные лица кандидата в президенты России Владимира Путина, отказавшегося от бесплатного эфирного времени для дебатов на федеральных каналах, могут участвовать в дебатах на региональных телеканалах, кроме того, на федеральном и на региональном ТВ предоставлено время для его агитационных роликов, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
Глава ЦИК России Элла Памфилова во вторник сообщила, что штаб самовыдвиженца Путина заявил об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных каналах. После жеребьёвки по распределению бесплатного эфира Гришина пояснила журналистам, что заявление штаба кандидата касалось отказа только от дебатного времени на общероссийском телевидении.
"Таким образом получается, что доверенные лица кандидата Путина будут выступать в дебатах на региональных телеканалах, включая филиалы ВГТРК, а также время, предоставленное кандидату Путину для роликов, будет использоваться как на общероссийском телевидении, так и на региональном", — добавила она.
На просьбу уточнить, мотивировал ли штаб такое решение в своём заявлении, секретарь ЦИК уточнила, что причин указано не было. "Нет, нам пришёл отказ. В данной ситуации кандидат имеет право это сделать, до начала процедур по разделению времени", — отметила Гришина.
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