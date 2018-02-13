Адвокат Собчак направил жалобу в ЦИК из-за повторного показа фильма "Путин"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Константин Добрынин, адвокат кандидата в президенты Ксении Собчак, направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма режиссера Оливера Стоуна "Путин", сообщается на предвыборном сайте Собчак.
"Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ и адвокат Ксении Собчак Константин Добрынин направил жалобу в Центральную избирательную комиссию по поводу того, что Первый канал нарушил установленные законом в сфере выборов требования. В эфире федерального ТВ с 12 по 15 февраля транслируется документальный фильм "Путин", который снял режиссер Оливер Стоун. В общей сложности показ всех серий занимает четыре с половиной часа", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в фильме подробно описана биография президента РФ, рассказывается не только о выполнении служебных обязанностей, но и о его личности.
"Предвыборной агитацией признается распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей. Также существует пункт 2 статьи 50 ФЗ "О выборах", который говорит, что предвыборная агитация на ТВ начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00:00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Следовательно, агитационный период в этом году проходит с 19 февраля по 17 марта 2018 года", — отмечается в сообщении.
Таким образом, в жалобе говорится о том, что показом фильма Первый канал нарушает законодательство в сфере выборов.
"Адвокатский корпус Собчак просит ЦИК и лично председателя комиссии Эллу Памфилову провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности", — подчеркивается на сайте кандидата в президенты Ксении Собчак.
Ранее на сайте "Яблока" появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как, по мнению партии, это является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ.
В ЦИК заявили, что пока не получали обращение "Яблока" с требованием прекратить показ фильма американского режиссера.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Агитационный период в СМИ стартует с 17 февраля. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является 8 человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.