Адвокат Собчак направил жалобу в ЦИК из-за повторного показа фильма "Путин"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Константин Добрынин, адвокат кандидата в президенты Ксении Собчак, направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма режиссера Оливера Стоуна "Путин", сообщается на предвыборном сайте Собчак.

"Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ и адвокат Ксении Собчак Константин Добрынин направил жалобу в Центральную избирательную комиссию по поводу того, что Первый канал нарушил установленные законом в сфере выборов требования. В эфире федерального ТВ с 12 по 15 февраля транслируется документальный фильм "Путин", который снял режиссер Оливер Стоун. В общей сложности показ всех серий занимает четыре с половиной часа", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в фильме подробно описана биография президента РФ, рассказывается не только о выполнении служебных обязанностей, но и о его личности.

"Предвыборной агитацией признается распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей. Также существует пункт 2 статьи 50 ФЗ "О выборах", который говорит, что предвыборная агитация на ТВ начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00:00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Следовательно, агитационный период в этом году проходит с 19 февраля по 17 марта 2018 года", — отмечается в сообщении.

Таким образом, в жалобе говорится о том, что показом фильма Первый канал нарушает законодательство в сфере выборов.

"Адвокатский корпус Собчак просит ЦИК и лично председателя комиссии Эллу Памфилову провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности", — подчеркивается на сайте кандидата в президенты Ксении Собчак.

Ранее на сайте "Яблока" появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как, по мнению партии, это является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ.

В ЦИК заявили, что пока не получали обращение "Яблока" с требованием прекратить показ фильма американского режиссера.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Агитационный период в СМИ стартует с 17 февраля. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является 8 человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").