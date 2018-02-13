Ростуризм создал памятку по голосованию в путешествиях

Образец избирательного бюллетеня для выборов президента РФ 18 марта 2018 года во время презентации в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото

Образец избирательного бюллетеня для выборов президента РФ 18 марта 2018 года во время презентации в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Федеральным агентством по туризму совместно с ЦИК России разработана специальная памятка для туристов по голосованию на выборах президента Российской Федерации в путешествиях, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Согласно предварительной оценке ведомства, 18 марта 2018 года на отдыхе в различных иностранных государствах будут находиться от 350 до 500 тысяч российских граждан.

"Туроператоры станут важным каналом для их оповещения о возможностях голосования по месту нахождения. Федеральным агентством по туризму совместно с ЦИК России подготовлена соответствующая памятка в инфографическом формате для распространения через туроператоров и турагентов. Кроме того, сотрудники туристических компаний, непосредственно работающие с туристами, будут лично напоминать клиентам о предстоящих выборах и объяснять, как проголосовать во время путешествия", — поясняет Ростуризм.

Ведомством также проводится работа по организации информирования туристов о возможностях голосования в пути. В настоящее время прорабатывается вопрос распространения соответствующей памятки, разработанной ведомством, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Для избирателей, которые в день выборов президента России будут находиться в туристических поездках на территории Российской Федерации, Ростуризмом совместно с ЦИК России также разработана специальная памятка. На прошлой неделе проведено совещание в комитете по гостеприимству московского отделения общественной организации "Деловая Россия" по вопросу распространения этой памятки через гостиницы и другие коллективные средства размещения. На ближайшее время запланировано проведение совещания по этой теме с представителями крупнейших гостиничных сетей и профессиональных объединений отельеров.

"Россияне, которые в день голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года будут находиться в турпоездке, должны знать о возможности реализовать свои избирательные права. Мы задействовали все доступные каналы оповещения и благодарны участникам рынка, которые проявили социальную ответственность и изъявили готовность активно включиться в информационно-разъяснительную работу с туристами", – говорит руководитель Ростуризма Олег Сафонов.