Избирком Приморья обратился в УМВД из-за расклейки агитплакатов с Кобзоном

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Избирательная комиссия Приморья обратилась в полицию с сообщением о незаконных агитационных плакатах с изображением Иосифа Кобзона и рэпера Оксимирона, которые неизвестные размещают во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель краевого избиркома.

"Мы обратились в УМВД с просьбой изъять, пресечь распространение и обнаружить изготовителя агитматериалов. Этот агитационный плакат не содержит необходимых по закону реквизитов, в том числе данных об источнике финансирования. Также на нем опубликованы фото двух лиц, которые не давали на это согласие", — сказал собеседник.

Он отметил, что агитационный плакат перед распространением не предоставили в краевой избирком или в ЦИК, как положено по закону.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Зарегистрированными кандидатами на пост президента РФ являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").