В число доверенных лиц кандидата в президенты Титова вошел его сын

Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов. Архивное фото

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Возглавляющий совет директоров "Абрау-Дюрсо" Павел Титов вошёл в число доверенных лиц кандидата в президенты России от Партии роста Бориса Титова.

На заседании в понедельник российский Центризбирком зарегистрировал ещё пять человек в качестве доверенных лиц Титова на выборах президента РФ. Среди этих пяти фамилий значится и сын кандидата — Титов Павел Борисович.

"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Бориса Юрьевича Титова в количестве 5 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — указано в постановлении ЦИК, принятом на заседании.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.