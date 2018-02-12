Кандидат в президенты Сурайкин делегировал в ЦИК своего представителя

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Членом ЦИК России с правом совещательного голоса от кандидата в президенты РФ Максима Сурайкина стал Константин Топорков, соответствующее постановление Центризбирком принял на заседании в понедельник.

"Принять к сведению уведомление кандидата на должность президента РФ Максима Александровича Сурайкина о назначении членом Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса Константина Сергеевича Топоркова", — указано в постановлении ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.