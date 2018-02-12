Памфилова призвала избиркомы быть готовыми к провокациям перед выборами

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Центризбирком довольно жестко наказывает нарушителей, в то же время призвав коллег в регионах быть готовыми к провокациям, интенсивность которых в преддверии выборов президента РФ будет только усиливаться.

"Мы требуем от комиссий всех уровней, чтобы работали корректно, как полагается по закону. Мы сами выявляем нарушителей в нашей среде и наказываем довольно жестко. Но, с другой стороны, уважаемые коллеги, давайте смотреть правде в глаза, и сейчас мы уже с этим сталкиваемся: интенсивность и разного рода провокаций тоже будет нарастать, мы должны быть к этому готовы", — заявила Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

"Давайте еще раз посмотрим, как научиться в этой ситуации адекватно реагировать, фиксировать и, если вы считаете, что правы, свою правоту обосновывать и доказывать", — добавила она.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.