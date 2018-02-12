Интриги нет, но есть цель: Титов обозначил свою главную задачу на выборах

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России, бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что интриги в итогах президентских выборов в стране нет, а главное, в чем нужно убедить руководство страны, это в необходимости изменений в экономике.

Титов приехал в Крым в понедельник, в программе — встреча бизнес-омбудсмена с главой республики Сергеем Аксеновым, предпринимателями Крыма и Севастополя. Бизнес-омбудсмен намерен побывать в Симферополе, Евпатории и Севастополе.

"Я думаю, что ни у кого нет сомнений в том, кто победит на этих выборах. Давайте объективно смотреть – у Путина поддержка в разы больше чем у других кандидатов", — сказал Титов на встрече с предпринимателями.

"Самое главное – надо убедить власти, того же Путина, в том, что надо менять экономику", — добавил Титов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.