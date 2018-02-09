Жириновский призвал подчинить Центробанк Госдуме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым подчинить Центральный банк России Государственной Думе.
В пятницу Жириновский провел встречу со студентами Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону. Один из вопросов касался того, "есть ли планы национализировать" Центробанк России.
"Его нельзя национализировать, его можно подчинить. В разных странах мира он или независимый или подчиняется парламенту или правительству. У нас он нейтральный. Лучше всего его подчинить Государственной Думе", — сказал Жириновский.
Он уточнил, что российская система взяла пример с Америки. "Там резервная финансовая система (Федеральная резервная система – ред.) никому не подчиняется. Это плохо. Для чего американцы это сделали? Провалится доллар — виноваты ФРС", — пояснил он.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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