Доверенные лица Путина рассказали, на что жалуются россияне

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россияне во время телефонной линии с доверенными лицами Владимира Путина, прошедшей в пятницу в "Ростелекоме", жаловались на низкие зарплаты и массовый отъезд граждан из Магаданской области, сообщил журналистам доверенное лицо кандидата актер Сергей Безруков.

"Люди жалуются и на маленькие зарплаты, и на большой отток населения из Магаданской области", — сказал Безруков.

При этом многие желают Путину удачи на выборах президента, которые пройдут 18 марта, добавил он.

Во время телефонной линии россияне также затронули вопросы о пенсионном возрасте и о взаимодействии лидера КПРФ Геннадия Зюганова и кандидата на выборы президента от этой партии Павла Грудинина, сообщил журналистам другое доверенное лицо Путина, заслуженный врач РФ Николай Ваганов.

"Из девяти вопросов был один по медицине… В основном — по пенсиям, по продолжительности пенсионного возраста, по взаимодействию коммуниста Зюганова и Грудинина — вот такого рода (вопросы)", — сказал Ваганов.

Он отметил, что среди звонивших были и те, кто просто хотел, чтобы их выслушали.

Кроме того, россияне жаловались на штрафы за ЖКХ и состояние дорог, сообщил ранее в пятницу председатель Общественного совета при МВД РФ и доверенное лицо Путина Анатолий Кучерена.

Ранее в информслужбе сообщили, что за время ее работы с 15 января поступило более 9 тысяч обращений граждан со всей страны. Больше всего звонков поступило из Московского региона, Краснодарского края, Ростовской и Тюменской областей, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.