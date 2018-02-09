Памятки для журналистов: ЦИК рассказал о правилах освещения выборов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком подготовил памятки представителям СМИ для работы на выборах президента РФ и сообщил сроки аккредитации в информцентр ЦИК, отметив, что никаких ограничений для СМИ-иноагентов вводить не планирует.

Для СМИ-иноагентов ограничений не будет

Аккредитация СМИ в информцентр ЦИК РФ для работы на выборах президента 18 марта начнется с 12 февраля, сообщила руководитель управления пресс-службы и информации аппарата Центризбиркома Юлия Фелонина. По ее словам, вся необходимая информация для аккредитации будет размещена на сайте ведомства уже в пятницу.

Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что в информцентр будет действовать отдельная аккредитация, отличная от аккредитации СМИ на избирательные участки. "Удостоверение будет другой формы… Документов для аккредитации несколько больше", — пояснила она.

При этом, как заявила Фелонина, ЦИК РФ не выставляет никаких ограничений для аккредитации в информцентр для СМИ-иноагентов. "Мы не выставляем никаких ограничений, мы проверяем законность и чистоту всех документов", — сказала Фелонина, отвечая на вопрос, будут ли какие-то ограничения для аккредитации в информцентр ЦИК для СМИ-иноагентов.

"Если это СМИ, работающее на территории России, есть действующие свидетельства и действующие все документы, то они подают заявки, их все на равных условиях рассматривают… На данный момент у нас нет таких ограничений, если только мы в каждом конкретном случае смотрим каждого человека, каждый документ, каждый журналист получает персональное аккредитационное заявление", — добавила она.

Успеть аккредитоваться до 15 февраля

Для освещения досрочного голосования в труднодоступных местностях России, которое начнется за 20 дней до выборов, журналистам лучше подать заявки на аккредитацию до 15 февраля.

"По моим подсчетам, где-то до 15 февраля тем, кто будет работать на досрочном голосовании, желательно уже все заявки подать. Тогда вам открыт путь, в том числе, в вертолет на дальние участки — то, что всегда интересно, ярко для избирательной кампании, с этого начинается уже такой этап, как голосование избирателей", — сказала Гришина.

При этом, по ее словам, журналисты, имеющие аккредитацию избиркома для работы на избирательных участках, смогут присутствовать при голосовании на дому и проводить там съемку только с разрешения хозяина дома.

Она напомнила, что представители СМИ могут присутствовать на избирательном участке и проводить фото- и видеосъемку, если имеют соответствующую аккредитацию, и также должны предварительно уведомить главу участковой комиссии. Также журналисты имеют право знакомиться с итоговым протоколом после окончания голосования, получать его копию, но не должны мешать проведению голосования.

Памятки для журналистов

Российский Центризбирком также подготовил памятки представителям СМИ для работы на выборах президента РФ, в которых, в частности, содержится информация о правах журналистов на участках в день выборов, правила фото- и видеосъемки, а также взаимодействия с членами избиркомов.

По словам Гришиной, в памятке нет отдельных правил для иностранных журналистов, но если взять работу СМИ на избирательном участке, то для зарубежного корреспондента, который имеет аккредитацию МИД РФ, "эта памятка вполне актуальна, потому что он приравнен в правах для работы на участке с российскими журналистами".

Она напомнила, что для работы на участках представителям иностранных СМИ достаточно аккредитации МИД, также нужно предъявить удостоверения сотрудника средства массовой информации в участковой комиссии.

Памятка состоит из 28 страниц и 9 глав. В частности, там прописаны права журналистов по присутствию на участках в день выборов, их обязанности и правила фото- и видеосъемки, взаимодействие с членами избиркома, ответственность всех сторон за нарушение закона, работа в качестве наблюдателя, полномочия сотрудников полиции.

Бесплатный эфир для агитации

Гришина также сообщила, что все кандидаты в президенты России и выдвинувшие их партии, если они подадут соответствующие заявки, могут получить в общей сложности 75 часов бесплатного эфира на федеральном ТВ в период агитации в СМИ, который начнется с 17 февраля. Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени пройдет 13 февраля, а аналогичная жеребьевка относительно печатаной площади в периодических изданиях — 15 февраля.

Бесплатное эфирное время для агитации предоставляют четыре организации телерадиовещания на пяти федеральных каналах: Первый канал, Россия 1, Россия 24 (ВГТРК), ТВЦ и Общественное телевидение России.

"На каждом из каналов по часу на каждого кандидата и на каждую партию… Если подадут заявки все кандидаты и все выдвинувшие их партии, 15 часов гарантировано на каждом из каналов", — сказала Гришина на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, сколько бесплатного эфирного времени получат кандидаты и партии в ходе агитации в СМИ.

"При этом это только на пяти каналах, а у нас еще 300 региональных, там то же самое", — добавила секретарь ЦИК.

Один из восьми кандидатов в президенты идет на выборы как самовыдвиженец, а остальные семеро баллотируются от партий. Гришина уточнила, что партии, выдвинувшие кандидатов и желающие также получить эфирное время, должны подать заявки до 10 февраля. Расчет ведется исходя из одного часа времени на каждого участника кампании, а участниками являются не только кандидаты, но и политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов.

На просьбу пояснить, какое именно время будет отведено для видеороликов и дебатов, Гришина уточнила, что этот вопрос пока прорабатывается каналами. Она отметила, что расчет происходит по определенной формуле: треть — партиям, половина — на дебаты. "На самом деле, получается в результате такой формулы, что на предвыборные ролики остается очень мало времени. Это такая особенность нашего федерального закона: с одной стороны, он создал преимущество для партийных кандидатов, с другой стороны, преимущество для совместных агитационных мероприятий", — пояснила Гришина.