Россияне при необходимости смогут проголосовать в аэропортах и на вокзалах

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россияне, отдыхающие не за границей, а в РФ, смогут проголосовать на выборах президента на любом избирательном участке по месту нахождения, в том числе в аэропортах и на вокзалах, сообщается на сайте ЦИК РФ.

В четверг состоялось совещание ЦИК, представителей Ростуризма и крупнейших туроператоров. Основной темой стала возможность российских туристов проголосовать на выборах, которые состоятся 18 марта.

"Открывая совещание, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что на предстоящих выборах 18 марта 2018 года будут созданы беспрецедентные условия для голосования так называемых "мобильных избирателей". Отдыхающие в пределах страны смогут проголосовать на любом избирательном участке по месту нахождения, в том числе в аэропортах, а также в помещениях железнодорожных вокзалов", — говорится в сообщении.

Для отдыхающих за границей создано 385 избирательных комиссий за пределами России, и их число может увеличиться.