Собчак ушла от ответа на вопрос о встрече с представителями Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 9 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак ушла от ответа на вопрос, встречалась ли она с представителями американской администрации в ходе своей поездки в США.

"Я много с кем встречалась", — ответила Собчак РИА Новости на вопрос, удалось ли ей пересечься в Вашингтоне с кем-либо из администрации или с президентом Дональдом Трампом.

Собчак завершает в четверг трехдневный визит в США, во вторник и среду она посетила Вашингтон, в четверг — Нью-Йорк, где она выступила в Колумбийском университете.

"Я хочу послать сигнал Кремлю и всем россиянам: ответственный президент не должен подталкивать отношения с мировой державой к тупику", — сказала она в ходе своего выступления.