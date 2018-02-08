ЦИК: неточности в сведениях о доходах не влияют на статус кандидатов

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Выявление фактов недостоверности в сведениях о доходах, которые предоставляют в Центризбирком претенденты на пост президента РФ, не влияет на статус зарегистрированных кандидатов, но эта информация будет опубликована и указана в информационных плакатах на избирательных участках, сказала РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.
Сейчас, по завершении этапа регистрации, на сайте Центризбиркома опубликованы декларации о доходах и имуществе всех восьми кандидатов, которые примут участие в выборах 18 марта. Наряду с этими данными опубликованы еще несколько документов — о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений, такие данные есть в отношении Сергея Бабурина, Ксении Собчак и Бориса Титова.
Гришина напомнила, что ЦИК, принимая документы от кандидатов на самом первом этапе и получив от них соответствующие сведения о доходах и имуществе, отправил их на проверку; и как раз сейчас ведомство получает ответы из государственных органов, где эти данные проверялись.
"Поэтому сейчас появляется информация о недостоверности. Естественно, все это, согласно закону, опубликовывается, но никаким образом не влияет на статус кандидата. Если бы у нас были основания не регистрировать, мы бы его не зарегистрировали", — пояснила секретарь Центризбиркома.
Информация о выявленных неточностях будет доступна для граждан и непосредственно в день голосования – в информационных плакатах о кандидатах, которые размещаются на избирательных участках. "В информационном плакате также отражаются все выявленные факты недостоверности на соответствующий момент", — уточнила Гришина.
Сведения о размере и источниках доходов, имуществе, счетах и ценных бумагах все претенденты должны представить в ЦИК еще на этапе выдвижения. Это должны быть данные за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, в отношении кандидата и супруга или супруги. Все сведения проходят проверку. ЦИК России сразу после регистрации того или иного кандидата публикует соответствующие данные о нем на своем сайте.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком – алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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