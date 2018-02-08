Явлинский пообещал сократить президентский срок в случае победы на выборах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский на встрече с жителями Ростова-на-Дону пообещал, что вернет четырехлетний президентский срок, если станет президентом.

"Я считаю принципиально важным, если я стану президентом, первое что я сделаю, я верну срок четыре года. Во-вторых, напишу так, чтобы уже никаких не было разговоров, что это можно делать бесконечное количество раз. Даже если человек поменял фамилию или пол", — сказал Явлинский.

Сейчас в соответствии с Конституцией президент Российской Федерации избирается на шесть лет.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" еще в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении сооснователя партии своим кандидатом в президенты.