Опрос выявил фаворита россиян среди кандидатов в президенты

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Действующий глава государства и кандидат на пост президента РФ Владимир Путин остается фаворитом россиян, несмотря на незначительные колебания рейтинга: по данным на 4 февраля, за него на мартовских выборах проголосовали бы 66,3% граждан, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

Неделей раньше, 28 января, этот показатель составлял 68,5%, а 21 января за Путина на президентских выборах собирались проголосовать 67% опрошенных.

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос "Если вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов Вы проголосуете?", выбрать можно было лишь один ответ.

На втором месте, по данным опроса, находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин: 4 февраля за него планировали проголосовать 6,5% опрошенных, тогда как 28 января этот показатель составлял 6,3%. На третьем месте — лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский: ему захотели отдать голоса 5,5% опрошенных (28 января за него собирались проголосовать 5,9% респондентов), отмечается в исследовании. Следом идет телеведущая Ксения Собчак: за нее, по данным на 4 февраля, проголосовали бы 1,2% опрошенных, тогда как неделей ранее, 28 января, этот показатель был 1,1%. За политика Григория Явлинского собираются проголосовать на президентских выборах 0,5% опрошенных (28 января ему хотели отдать свой голос 0,7% россиян). Рейтинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова также несколько снизился — если 28 января за него хотели проголосовать 0,2% россиян, то 4 февраля — лишь 0,1%.

Опрос "ФОМнибус" – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше, в нем принимали участие 3 тысячи респондентов из 207 населённых пунктов в 73 субъектах РФ. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,5% при показателе более 10%, 1,5% — при показателе 5-10%, 1,1% — при показателе 2-5%. При показателе менее 2% статистическая погрешность не превышает 0,7%.

Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа Фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).