Российская делегация пригласила членов Исполкома МПС наблюдать за выборами

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская делегация пригласила членов Исполкома Межпарламентского союза принять участие в наблюдении за выборами президента РФ, сообщил глава международного комитета Совфеда, первый вице-президент МПС Константин Косачев.
Заседание Исполкома организации прошло в Женеве.
"Российская делегация подготовила к заседанию Исполкома пакет предложений по усилению роли Союза, которые выразились в соответствующих поправках в Устав. Кроме того, пригласили членов Исполкома в личном качестве принять участие в наблюдении в составе международных наблюдателей за процедурой выборов президента России 18 марта 2018 года", — написал Косачев в своем блоге на сайте СФ.
"Признаюсь, ожидали разнобоя мнений, но получилось наоборот: члены Исполкома (включая "наших западных партнеров") стали наперебой высказываться в поддержку посещения России для наблюдения за президентскими выборами", — отметил он.
По словам сенатора, оформилась и более широкая позиция в пользу направления полномасштабных миссий МПС для наблюдения за выборами. "В итоге, решили образовать рабочую группу по выработке предложений по "включению" МПС в процесс наблюдения за выборами в парламентах-членах Союза", — добавил Косачев.
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