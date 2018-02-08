ЦИК получил от Грудинина заявление о закрытии зарубежных счетов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ЦИК РФ располагает заявлением кандидата от КПРФ Павла Грудинина, что он закрыл все зарубежные счета, заявила журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"У нас есть заявление от него, что он все закрыл… Если возникнет какая-то тема, то мы её поднимем", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос, поступили ли в ЦИК данные от Грудинина о закрытии зарубежных счётов.