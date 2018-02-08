ЦИК зарегистрировал Сурайкина кандидатом на выборах президента

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал Максима Сурайкина, выдвинутого партией "Коммунисты России", кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах, соответствующее постановление принято в четверг на заседании комиссии.
"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Максима Александровича Сурайкина", — указано в постановлении ЦИК.
После принятия постановления Сурайкин лично получил удостоверение о регистрации.
Ранее политик успешно прошел проверку подписей избирателей в его поддержку, необходимых для регистрации. В подписных листах кандидата от "Коммунистов России" было отбраковано 2234 подписи (3,72%), что не помешало его регистрации, поскольку доля недействительных или недостоверных подписей не должна превышать 5%.
Как кандидату от непарламентской партии, на этапе регистрации ему нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, причем не более 2,5 тысячи в одном регионе. Сурайкин представил в Центризбирком 104 тысячи 918 подписей, собранных в 64 регионах.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года
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