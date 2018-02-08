В ОП раскритиковали запрет депутатам-общественникам наблюдать за выборами

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Закон, запрещающий депутатам-общественникам из малых поселений быть наблюдателями на выборах, является несовершенным, заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов на онлайн-совещании с членами палат регионов в четверг.

"Логика есть, я согласен с этой логикой. Что такое сельский депутат? Такой же гражданин, тем более работает на безвозмездной основе — это закон, несовершенство. На будущее будем это учитывать", — сказал Точенов, отвечая на вопрос членов общественной палаты Карелии о том, смогут ли депутаты из малонаселенных территорий, работающие на общественных началах, наблюдать за выборами, так как они являются самыми активными представителями своих поселений.

Ранее на совещании Точенов предложил наблюдателям от региональных палат снимать происходящее на избирательных участках с помощью специальных программ на смартфонах. Его заместитель Максим Григорьев, в свою очередь, попросил региональные палаты сообщать о пяти нарушениях в ходе избирательной кампании в неделю.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.