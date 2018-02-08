Выборы 2018

Эксперт рассказал о колебании рейтингов кандидатов в президенты

01:1308.02.2018
Новости
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Колебания рейтингов кандидатов в президенты России носят сейчас консервативный характер, влияние на них оказывают группы избирателей, электоральное поведение которых неустойчиво, и которые активнее других реагируют на ход кампании и ее информационный фон, считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЦИОМ: декларируемая явка на выборах на начало февраля составляет 79%

Он отметил, что предэлекторальная ситуация в целом стабильная, а колебания происходят "в рамках устоявшихся коридоров значений". Наибольшее влияние на динамику значений, по его словам, оказывает ход кампании, резонансность активности кандидатов и отдельные события, присутствующие в информационном пространстве.

"Колебания носят консервативный характер и связаны с динамикой так называемых периферийных групп, то есть тех, чье электоральное поведение неустойчиво. Именно они активнее других реагируют как на ход кампании, так и на информационный фон", — сказал Мамонов, комментируя результаты недавнего опроса ВЦИОМ.

Он отметил и высокий уровень декларируемой явки. "Высокий уровень декларируемого участия свидетельствует о том, что данное поведение является социально одобряемым. Это служит значимым фактором мобилизации избирателей", — уточнил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЦИОМ: электоральный рейтинг Путина к началу февраля вырос до 71,4%

ВЦИОМ провел всероссийский опрос 29 января — 4 февраля 2018 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тысяч респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Опрос проводился по инициативе ВЦИОМ, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Респондентам задавался вопрос в такой формулировке: "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?" Участники опроса могли дать только один ответ.

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Явлинский представил в ЦИК декларацию о доходах за шесть лет

По данным ВЦИОМ, уровень декларируемой избирателями поддержки Владимира Путина с 69,9% по данным опроса, проведенного 26-28 января, вырос к началу февраля до 71,4%. Электоральный рейтинг Павла Грудинина за тот же период немного снизился (с 7,2% до 6,9%), как и рейтинг Владимира Жириновского (с 5,9% до 5,7%). Рейтинги других кандидатов также претерпели лишь незначительные колебания за это время: с 1,2% до 1,3% у Ксении Собчак, с 0,9% до 0,7% у Григория Явлинского, с 0,3% до 0,4% у Бориса Титова.

Также участников опроса попросили ответить на вопрос "примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?". Согласно результатам, декларируемый уровень явки на предстоящих выборах составляет на начало февраля 79,3%.

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