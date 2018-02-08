ВЦИОМ: декларируемая явка на выборах на начало февраля составляет 79%

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Более 79% россиян, имеющих право голоса, по данным на начало февраля планируют принять участие в предстоящих выборах президента России 18 марта, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным за неделю 29 января — 4 февраля 2018 года, составляет 79,3% (такова доля россиян, изъявляющих готовность принять участие в выборах президента России в марте 2018 года)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Респондентам был задан вопрос "примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или нет?" В указанную долю входят участники опроса, давшие положительные ответы, в том числе "точно приму" и "скорее, приму".
Показатель декларируемой явки, как отмечают социологи, с начала года колеблется в узком коридоре 78,5-81,3%. Согласно последним данным ВЦИОМ, не планируют участвовать в голосовании 7,2% респондентов ("точно не примут" и "скорее не примут" участие в голосовании), еще 11,7% опрошенных пока не решили, пойдут ли голосовать, а 1,8% затруднились ответить.
ВЦИОМ провел всероссийский опрос 29 января — 4 февраля 2018 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тысяч респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Опрос проводился по инициативе ВЦИОМ, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
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