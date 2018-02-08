ВЦИОМ: электоральный рейтинг Путина к началу февраля вырос до 71,4%

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Электоральный рейтинг Владимира Путина к началу февраля вырос до 71%, уровень декларируемой поддержки выдвинутого КПРФ Павла Грудинина составил 6,9%, на третьем месте по числу готовых проголосовать за него избирателей оказался кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,7%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, рейтинг Путина в январе — начале февраля остается в пределах 69,9-73,8%: "по данным 29 января-4 февраля отдать за него свой голос на президентских выборах готовы 71,4% россиян". Таким образом его электоральный рейтинг продемонстрировал рост с 69,9% по данным опроса, проведенного 26-28 января, отметили социологи.

"Показатель Павла Грудинина немного снизился: с 7,2% до 6,9%. Рейтинг Владимира Жириновского – 5,7% от общего числа избирателей (против 5,9% 26-28 января)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Отдать голос Ксении Собчак, по данным на начало февраля, могут 1,3% — колебания в сравнении с результатами предыдущего опроса незначительные (с 1,2% 26-28 января). За Григория Явлинского, по последним данным ВЦИОМ, готовы проголосовать 0,7% респондентов (против 0,9% в конце января), за Бориса Титова — 0,4% (против 0,3%).

Респондентам задавался вопрос в такой формулировке: "если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?". Участники опроса могли дать только один ответ. Фамилии кандидатов Сергея Бабурина и Максима Сурайкина, также участвующих сейчас в избирательной кампании по выборам президента РФ, в предложенном ВЦИОМ перечне указаны не были.

Затруднились ответить 9,2% респондентов, 0,7% опрошенных россиян назвали другого кандидата, еще 3,2% участников опроса сообщили, что не стали бы участвовать в выборах, а 0,5% сказали о намерении прийти и испортить бюллетень.

ВЦИОМ провел всероссийский опрос 29 января-4 февраля 2018 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом семь тысяч респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Опрос проводился по инициативе ВЦИОМ, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.