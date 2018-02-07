ЦИК в четверг обсудит вопрос о тексте избирательного бюллетеня

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ЦИК России рассмотрит в четверг вопрос о тексте избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах 18 марта, следует из проекта повестки дня заседания комиссии.

Уже понятно, что бюллетень, скорее всего, будет содержать восемь фамилий кандидатов: под первым номером будет значиться Сергей Бабурин, за ним по алфавитному порядку расположатся Павел Грудинин (2-й номер), Владимир Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7), а замкнет "восьмерку" Григорий Явлинский. Регистрация Собчак и Сурайкина в качестве кандидатов на пост главы государства пройдёт также в четверг.

Ранее зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что сведения о каждом кандидате займут в бюллетене одинаковую площадь вне зависимости от объема информации.

Бюллетени для голосования с использованием обычных стационарных или переносных ящиков должны быть изготовлены на белой бумаге плотностью до 65 граммов на квадратный метр. У бюллетеней для автоматизированных комплексов обработки (КОИБ) плотность выше — от 80 до 100 граммов на метр. В бюллетене нанесут зеленой краской фоновую защитную сетку: на лицевой стороне в обычном и на оборотной в бюллетене для КОИБ.

На предстоящих выборах будут использоваться КОИБ, произведенные в 2010 и 2017 годах, допустимая длина бюллетеня для них может варьироваться от 100-200 до 600-800 миллиметров, уточнил Булаев.

В правом верхнем углу бюллетеня будет предусмотрено место для специальной защитной марки, подписей членов участкового избиркома и печати. В бюллетене для КОИБ марка наклеивается в правом углу на оборотной стороне.

Бюллетень печатается на русском языке. По решению региональной избирательной комиссии бюллетени могут печататься на русском языке и на государственном языке соответствующей республики, входящей в состав России, а при необходимости — и на других языках народов России на территориях их компактного проживания.

Всего к мартовским выборам планируют напечатать более 111,4 миллиона бюллетеней. Бюллетени на день голосования должны быть готовы к 7 марта, а для досрочного голосования в отдаленных районах и за рубежом — к 25 февраля. Для голосования россиян, проживающих за границей, как ожидается, изготовят более 1,87 миллиона бюллетеней.