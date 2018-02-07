Явлинский представил в ЦИК декларацию о доходах за шесть лет

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Общая сумма доходов кандидата в президенты России, сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 23,02 миллиона рублей, говорится в опубликованной на сайте ЦИК России декларации.
Среди основных источников доходов указаны зарплата, законодательное собрание Петербурга, национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", региональная общественная организация "Эпицентр", Йельский университет, международный институт "Рамат Гани", доходы от вкладов и пенсия.
У Явлинского открыты 16 счетов в банках на общую сумму 59,9 миллиона рублей.
В декларации указан также доход его супруги — Елены Смотряевой. Ее доходы от пенсии, вкладов и сдачи имущества в аренду составили 2,58 миллиона рублей, из недвижимого имущества на нее зарегистрированы две квартиры в Москве площадью 76,6 и 57,2 квадратных метров. У Смотряевой открыты шесть счетов на общую сумму 3,4 миллиона рублей.
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