ЦИК рассчитывает уменьшить число злоупотреблений при голосовании на дому

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ЦИК России рассчитывает минимизировать злоупотребления при голосовании на дому, для этого сейчас организована более адресная работа с маломобильными гражданами, которые "из четырёх стен" хотели бы выбраться на избирательные участки, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Мы сейчас более адресно работаем с маломобильными группами, с людьми с ограниченными возможностями, что те, — особенно молодые — избиратели, которые не хотят в четырёх стенах быть, а хотят выбраться на избирательные участки, чтобы они прибыли на участки", — сказала Памфилова.

По её словам, избирательные комиссии сделали для этого довольно много, направленные на повышение доступности меры включают, в том числе перенос избирательных участков на первые этажи.

Привлечение избирателей на участки, как отметила глава ЦИК, направлено и на то, чтобы "уменьшить злоупотребления при голосовании на дому". Она выразила надежду, что злоупотребления удастся минимизировать.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.