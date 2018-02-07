ЦИК зарегистрировал Бабурина кандидатом на пост президента

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ЦИК России на заседании в среду зарегистрировал кандидатом на должность президента РФ Сергея Бабурина, который баллотируется на предстоящих выборах главы государства от партии "Российский общенародный союз", передает корреспондент РИА Новости.

На заседании Центризбиркома было принято постановление о регистрации Бабурина кандидатом, после чего ему вручили соответствующее удостоверение.

Бабурин ранее успешно прошел процедуру проверки подписей избирателей и не имел препятствий для регистрации. По итогам проверки у него было выявлено 3,18% недействительных подписей, что меньше предельно допустимой доли брака в 5%. Поскольку Бабурин баллотируется от непарламентской партии, в соответствии с законом для регистрации ему нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, причем не более 2,5 тысячи в одном регионе.

Выборы президента России пройдут 18 марта.