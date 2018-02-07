ЦИК зарегистрировал Титова кандидатом на пост президента

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком зарегистрировал бизнес-омбудсмена Бориса Титова, выдвинутого на выборах-2018 от Партии роста, кандидатом на пост президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Для регистрации Титову, как кандидату от непарламентской партии, необходимо было собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, причем не более 2,5 тысячи в одном регионе. Титов успешно прошел этот этап кампании. В его подписных листах при проверке были выявлены 4,35% недействительных подписей, что меньше предельно допустимой доли в 5%.
Зарегистрированный кандидат поблагодарил ЦИК за принятое постановление о регистрации.
"Я участвую в выборах для того, чтобы голос российского предпринимательства был услышан, голос того предпринимательства, которое работает в реальном секторе экономке, в промышленности, в сельском хозяйстве, в среднем бизнесе, в инновационном секторе", — сказал он на заседании ЦИК.
В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что за последние два года ЦИК внес существенные изменения в работу. "Мы готовы к тому, что, может быть, следующие президентские выборы будут уже по-другому проходить", — сказала Памфилова.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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