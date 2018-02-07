В Белоруссии откроют девять избирательных участков к выборам в России

МИНСК, 7 фев — РИА Новости. Девять избирательных участков будет открыто в Белоруссии к выборам президента России, которые состоятся в марте этого года, сообщил в среду посол России в Белоруссии Александр Суриков.

"Мы в Белоруссии будем формировать девять избирательных участков в крупнейших местах проживания и работы российских граждан, в том числе один — в Минске", — рассказал Суриков журналистам.

Участки для голосования будут работать в крупных областных городах, а также в Бобруйске, Ганцевичах и Островце, на месте строительства Белорусской АЭС.

Дипломат попросил белорусскую сторону оказать содействие в организации избирательных участков и призвал российских граждан, временно или постоянно проживающих в республике, принять участие в голосовании. По словам Сурикова, от этих выборов зависит дальнейшее развитие не только РФ, но также Союзного государства и Евразийского экономического союза.