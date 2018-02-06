ЦИК опубликовал сведения о доходах Путина за шесть лет

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Общая сумма доходов Владимира Путина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 38,5 миллиона рублей, говорится в опубликованной на сайте ЦИК декларации.
Среди основных источников доходов в декларации указаны зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках.
У Путина открыто 13 счетов на общую сумму 13 миллионов 824 тысячи 389,84 рубля. Кроме того, ему принадлежат 230 акций банка "Санкт-Петербург".
Из недвижимого имущества на Путина зарегистрированы квартира и гараж в Санкт-Петербурге площадью 77 и 18 квадратных метров соответственно. Кроме того, в бессрочном пользовании у президента квартира в Москве площадью 153,7 квадратного метра.
Путин также владеет двумя автомобилями ГАЗ-М21 1960 года выпуска и 1965-го, "Нивой" 2009 года выпуска и прицепом "Скиф" 1987 года выпуска.
Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Во вторник после проверки предоставленных подписных листов и других документов Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.
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