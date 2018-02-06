Выборы 2018

Путин получил удостоверение кандидата в президенты

19:2506.02.2018
Новости
(обновлено: 19:48 06.02.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкУдостоверение кандидата в президенты РФ Владимира Путина, выданное Центральной избирательной комиссией РФ. 6 февраля 2018Удостоверение кандидата в президенты РФ Владимира Путина, выданное Центральной избирательной комиссией РФ. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Песков извинился перед ЦИК за агитацию в поддержку Путина

Документ вручили доверенному лицу главы государства Сергею Кабышеву. Он рассказал РИА Новости, что уже третий раз получает удостоверение зарегистрированного кандидата за Владимира Путина, который исполняет служебные обязанности и поэтому не смог лично присутствовать на регистрации.

Кабышев добавил, что никакой торжественной церемонии по вручению удостоверения Путину не будет. Он передаст документ Путину во вторник.

Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации ему нужно было собрать не менее трехсот тысяч подписей избирателей, причем не более 7,5 тысячи в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, направили в ЦИК 29 января.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Всего в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК сдали более 314 тысяч. Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что комиссия нашла лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, — 0,39% от общего числа отобранных для проверки. Это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

В воскресенье протокол об итогах проверки подписей передали доверенному лицу кандидата. Во вторник ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.

Выборы пройдут 18 марта.

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