МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Документ вручили доверенному лицу главы государства Сергею Кабышеву. Он рассказал РИА Новости, что уже третий раз получает удостоверение зарегистрированного кандидата за Владимира Путина, который исполняет служебные обязанности и поэтому не смог лично присутствовать на регистрации.

Кабышев добавил, что никакой торжественной церемонии по вручению удостоверения Путину не будет. Он передаст документ Путину во вторник.

Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации ему нужно было собрать не менее трехсот тысяч подписей избирателей, причем не более 7,5 тысячи в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, направили в ЦИК 29 января.

Всего в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК сдали более 314 тысяч. Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что комиссия нашла лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, — 0,39% от общего числа отобранных для проверки. Это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

В воскресенье протокол об итогах проверки подписей передали доверенному лицу кандидата. Во вторник ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.

Выборы пройдут 18 марта.