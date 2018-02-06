Россияне, живущие в Азербайджане, смогут проголосовать на выборах-2018

Информационный экран во время заседания ЦИК РФ. 6 февраля 2018

Информационный экран во время заседания ЦИК РФ. 6 февраля 2018

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Азербайджане, смогут проголосовать на президентских выборах на избирательном участке в Баку, сообщили Sputnik Азербайджан в российском посольстве в республике.

Избирательный участок для граждан России будет организован в офисе консульского отдела посольства, на избирательном участке номер 8017 по адресу: Баку, улица Бакиханова, 17.

Избирательный участок будет открыт с 08:00 до 20:00 местного времени.

Для участия в голосовании необходимо предъявить паспорт или заменяющий его документ.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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