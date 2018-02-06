Собчак назвала абсурдом идею бойкотировать президентские выборы в России

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Идея оппозиционных лидеров бойкотировать президентские выборы — это абсурд, никогда эта тактика не была успешной, заявила в рамках выступления в США в институте CSIS кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

"Бойкот — это абсурд. Тактика просто сидеть дома и ничего не делать никогда не была успешной", — сказала она.

С призывами игнорировать выборы выступал оппозиционер Алексей Навальный, в поддержку которого Собчак неоднократно высказывалась. Глава ЦИК России Элла Памфилова подвергла критике заявления Навального против участия избирателей в выборах. Она также назвала "большой пакостью" агитацию по поводу бойкота вне рамок правового поля.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.