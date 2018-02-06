ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства.
Было указано время регистрации — 11:25. Затем удостоверение кандидата передали его доверенному лицу Сергею Кабышеву. Он пообещал сегодня отдать документ Путину.
"Этап пройден сложный, важный, практически 315 тысяч подписей (передали в ЦИК)… Мы благодарны всем избирателям, которые оказали доверие нашему кандидату, сборщикам подписей, которые выполняли большую сложную работу, нотариусам, которые заверяли списки", — добавил Кабышев.
Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации ему нужно было собрать не менее трехсот тысяч подписей избирателей, причем не более 7,5 тысячи в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, направили в ЦИК 29 января.
Всего в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК сдали более 314 тысяч. Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что комиссия нашла лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, — 0,39% от общего числа отобранных для проверки. Это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.
В воскресенье протокол об итогах проверки подписей передали доверенному лицу кандидата.
Выборы президента пройдут 18 марта. Ранее ЦИК уже зарегистрировал двух кандидатов — лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина. Они выдвигались от парламентских партий, поэтому для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку. Еще пятеро кандидатов ждут регистрации — Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин и Борис Титов.
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