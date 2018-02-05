Эксперты о выборах-2018: вероятно, будет из кого выбрать

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В избирательный бюллетень на выборах президента России, скорее всего, попадут восемь кандидатов, итоги проверки подписей ЦИК показали, что претенденты на высшую госдолжность внимательно подошли к процедурам, необходимым для регистрации, проверку подлинности подписных листов с высокой долей вероятности пройдут все оставшиеся кандидаты, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
В понедельник стало известно, что ЦИК России на заседании 6 февраля рассмотрит вопрос о регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ действующего главы государства Владимира Путина. Кроме того, по итогам заседания рабочей группы ЦИК по проверке сданных кандидатами подписных листов, необходимых для регистрации на выборах-2018, стало известно, что Сергей Бабурин, выдвинутый от партии "Российский общенародный союз", кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский и Борис Титов от "Партии роста" получили "зеленый свет" и также в ближайшее время будут зарегистрированы. Процент брака в представленных ими подписях не превысил 5% допустимых по закону.
На сегодняшний день уже зарегистрированными кандидатами являются лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ. Еще два претендента в президенты – телеведущая Ксения Собчак и глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин — ожидают решения Центризбиркома по сданным на проверку подписям.
По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, вероятность того, что Сурайкин и Собчак попадут в число зарегистрированных кандидатов, довольно высока.
"Сурайкин, скорее всего, пройдет… У Собчак сборка шла по регионам достаточно интенсивно. Там были (привлечены) денежные средства, поэтому, думаю, ее зарегистрируют", — сказал Абзалов.
Он напомнил, что оба кандидата, которые еще не получили ответ по подписным листам, участвуют в кампании от партий, поэтому им необходимо было заручиться поддержкой только 100 тысяч избирателей, а не 300 тысяч, как самовыдвиженцам. "Сто тысяч – это, в принципе, не такие большие объемы. И основная задача в том, чтобы зарегистрировать их правильно", — пояснил политолог.
По его словам, с юридическим сопровождением все более-менее нормально у обоих кандидатов, поэтому, скорее всего, в бюллетене в итоге будет восемь кандидатов.
С его мнением согласен и политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев, который заявил, что вряд ли "кто-то из них сойдет с гонки".
"В принципе, все они (Собчак, Сурайкин) собрали подписи, качественно к этому подошли", — добавил он.
По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, кандидаты, судя по представленным результатам и оценке ЦИК, учли свой предыдущий опыт и подошли более аккуратно к выбору тех, кто помогал им собирать подписи. Эксперт не стал загадывать, какие итоги по проверке подписей Собчак и Сурайкина вынесет ЦИК, но отметил, что "шесть-восемь кандидатов – это нормальное число участников избирательной кампании".
"Есть из кого выбрать, при тех исходных условиях, когда выставил свою кандидатуру действующий президент", — сказал Мухин.
Выборы президента пройдут 18 марта. Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что оптимальным числом кандидатов в избирательном бюллетене является – семь, так как эта цифра позволяет гражданам рационально сделать свой выбор. Социолог пояснил, что если в списке кандидатов больше семи человек, то людям становится очень сложно между ними выбирать – "дальше уже рациональное отступает и вступают в силу уже больше эмоциональные вещи".
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