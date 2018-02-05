В Приморье на выборах установят почти 150 комплексов обработки бюллетеней

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Почти 150 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) задействуют в Приморье на выборах президента РФ, сообщает администрация края.

"По информации Избирательной комиссии Приморского края, с учетом нового оборудования в день выборов в Приморье будут задействованы почти 150 КОИБ. КОИБ представляет собой аппаратно-программный комплекс, в функции которого входит не только подсчёт голосов, но и автоматизированное выполнение прочих стандартных процедур, предусмотренных избирательным законодательством", – говорится в сообщении.

В Приморье в день выборов будут открыты более 1300 избирательных участков, практически на каждом из них будет установлено видеооборудование, отмечают власти.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.