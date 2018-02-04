В ЦИК 5 февраля рассмотрят итоги проверки подписей за трех кандидатов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Центризбирком в воскресенье завершает проверку подписей, собранных в поддержку кандидатов в президенты России Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина, рабочая группа ЦИК утром 5 февраля рассмотрит результаты проверки, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.
В пятницу, 2 февраля, состоялось заседание рабочей группы ЦИК по приёму документов, на котором были рассмотрены итоги проверки подписей, собранных в поддержку Владимира Путина, которые первыми были представлены для проверки. Как сообщил замглавы ЦИК журналистам после заседания, Центризбирком к воскресенью надеется завершить проверку подписей, представленных в поддержку ещё не менее чем трех кандидатов на пост президента России.
"Завершается проверка, в понедельник на заседании рабочей группы в 11 часов будут рассмотрены итоги проверки подписных листов Бабурина Сергея Николаевича, Титова Бориса Юрьевича и Явлинского Григория Алексеевича", — сообщил Булаев в воскресенье.
Выборы президента пройдут 18 марта. Пока зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и процедура прошла для них достаточно легко.
Остальные шесть претендентов на президентский пост — самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.
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