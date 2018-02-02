Грудинин уведомит ЦИК о закрытии иностранных счетов, заявили в КПРФ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин по запросу ЦИК РФ в ближайшее время представит справки о том, что все его иностранные счета закрыты, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В пятницу зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что "есть непонимание" в том, что Грудинин, возможно, не до конца закрыл иностранные счета — два в Австрии и два в Швейцарии. Грудинин в свою очередь заявил, что "со счетами никаких проблем вообще" нет. Позже Булаев выразил мнение, что Грудинин представит в ЦИК в ближайшие дни документы, подтверждающие закрытие счетов в иностранных банках.

"Грудинин подал в рамках закона все сведения о закрытых (иностранных — ред.) счетах. Все счета он закрыл. Что касается (ситуации — ред.) сейчас, то, наверно, может быть, какие-то вопросы у Центризбиркома возникают, которые необходимо подтвердить теми или иными справками, поэтому, естественно, по запросу Центризбиркома в ближайшее время, конечно, какие-то справки будут предоставлены о том, что (иностранные — ред.) счета закрыты", — сказал Ющенко РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что справки будут представлены "максимально быстро".

Ранее Булаев пояснил, что ЦИК России инициирует отмену регистрации кандидата в президенты РФ в судебном порядке, если обнаруживаются иностранные финансовые активы, которые по закону претенденту на должность президента иметь запрещено.