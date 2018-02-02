У Грудинина и его семьи нет дома в Испании, заявили в КПРФ

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин на возложении цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади. 21 января 2018

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин на возложении цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади. 21 января 2018

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, его супруга или несовершеннолетние дети не владеют домом в Испании, о чем ранее заявили в СМИ, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В пятницу телеканал "Рен ТВ" сообщил, что семья Грудинина якобы имеет дом в Испании. По сведениям телеканала, недвижимость была приобретена осенью 2017 года. Однако кому именно из членов семьи принадлежит это имущество "Рен ТВ" не указывает.

"Павел Николаевич полностью дал декларацию своих доходов, своего имущества. Он не владеет домом… Что касается дальних родственников, что касается троюродных братьев, сестер, это не имеет вообще никакого отношения. Это не говорит о том, что этот дом кому-то (из родственников — ред.) принадлежит, я не знаю, кому он принадлежит. Но то, что точно он не принадлежит Грудинину, я вас уверяю", — сказал Ющенко РИА Новости.

Парламентарий добавил, что супруга Грудинина и его несовершеннолетние дети также не владеют этим домом, как и указано в поданных кандидатом декларациях.

Ранее секретарь ЦИК России Майя Гришина пояснила РИА Новости, что закон не запрещает кандидату в президенты России и его семье иметь зарубежное имущество, но оно должно быть продекларировано при подаче документов на выдвижение. Это касается имущества самого кандидата, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей, от других родственников такие документы не требуются, рассказала Гришина.