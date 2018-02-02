Матвиенко призвала "оторвать мужей от футбола" и прийти на выборы-2018

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с тружениками социальной сферы села призвала их проявить политическую активность и прийти на избирательные участки на выборах президента РФ 18 марта.

"Просьба у меня одна, чтобы вы лично пришли на выборы, чтобы привели своих соседей, вытащили своих мужей, которые не любят отрываться от футбола, своих подруг, своих родных и близких",- сказала Матвиенко в пятницу.

Она призвала "проникнуться важностью и ответственностью момента".

"Мы в очень непростое время живем, и нам надо, чтобы граждане продемонстрировали политическую ответственность и политическую активность. Пришли и исполнили свою конституционную обязанность — принимать участие в выборах, в формировании органов власти",- подчеркнула она.

По словам сенатора, нужно принять участие в голосовании, чтобы потом "на кухне" не обсуждать, плохая или хорошая власть в стране. "Для этого нужно участвовать в выборах, это самый демократичный институт участия граждан в формировании органов власти всех уровней",- сказала Матвиенко.