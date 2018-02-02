Грудинин заявил, что у него нет проблем с заграничными счетами

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин представит в ЦИК в ближайшие дни документы, подтверждающие закрытие счетов в иностранных банках, заявил журналистам зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что "есть непонимание" в том, что Грудинин, возможно, не до конца закрыл иностранные счета — два в Австрии и два в Швейцарии. Грудинин заявил, что "со счетами никаких проблем вообще".

"Мы сегодня обсудили вопросы, касающиеся счетов двух банков Швейцарии и двух банков Австрии, по которым нет документов абсолютно точно, подтверждающих их закрытие. Я уверен, что это недоразумение и Павел Николаевич говорил об этом же. В течение ближайших нескольких дней документы, подтверждающие закрытие этих счетов, было обещано представить",- сказал Булаев.

По его словам, среди счетов Грудинина — два новых счета в Швейцарии, о которых кандидат не говорил, "но которые, он утверждает, что они закрыты и мы получим подтверждение, что они были закрыты до момента регистрации".